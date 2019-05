MN - Zaccardo: "Quarto posto? Calendario alla portata del Milan, la Fiorentina ha staccato la spina"

Intervenuto a Radio Monte Carlo Sport durante la trasmissione “Milan News”, ha dichiarato:

Sulla match contro la Fiorentina: "Nelle ultime settimane la Fiorentina ha fatto molto male, saranno contestati e quindi forniranno una prestazione di orgoglio. Mentalmente ormai sono andati, hanno staccato la spina. Il Milan ha vinto contro il Bologna, il calendario è alla portata dei rossoneri, però bisogna vedere cosa farà l'Atalanta che con merito è al quarto posto".

Sulla contestazione dei tifosi viola: "Giocare in un clima di contestazione non è facile, ti toglie sicuramente qualcosa. Essere contestati in casa dai propri tifosi ti danneggia sicuramente".

Sul ritiro: "I ritiri non piacciono ai giocatori, a volte possono essere positivi e altre volte negativi. In qualche momento della stagione, possono essere utili per dare una scossa e possono fare bene".

Sulla corsa Champions: "Le motivazioni, quando indossi la maglia del Milan, ci sono sempre. I rossoneri devono dare il massimo e fare nove punti, poi bisogna vedere cosa farà l'Atalanta".