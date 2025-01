MN - Zambrotta: "Milan, Conceiçao ha già inciso sulla testa dei giocatori"

L'ex calciatore rossonero Gianluca Zambrotta, intervenuto ai media presenti a Riad prima della Supercoppa italiana tra Milan e Inter, ha parlato così del derby di Milano e della crisi della Juventus: "La Supercoppa sarà una grande partita, sarà un derby importante giocato da due grandi squadre. Inter e Milan ci arrivano in un momento diverso, meglio l'Inter rispetto al Milan in questo momento. Col cambio di allenatore i rossoneri hanno la possibilità di rifarsi".

Cosa può dare Conceicao al Milan?

"Conceicao può fare qualcosa di più rispetto a Fonseca oggi. Un allenatore nuovo porta sempre degli stimoli alla squadra. È vero che c'è stato poco tempo, ma Conceicao è capace di lavorare tanto sulla testa dei giocatori. Lo si è visto già contro la Juve. In questo momento Conceicao può lavorare solo su questo aspetto".

Si aspettava una Juve così deludente?

"La Juve ha un po' deluso, in Supercoppa e in altre partite. Ci sono stati tanti pareggi e la squadra in generale non riesce a concretizzare quanto vorrebbe. Spero per Thiago Motta e i bianconeri che la Juve si possa risollevare nel 2025. Ci si aspetta sempre tanto dalla Juventus, che deve sempre lottare per grandi traguardi".

In cosa è mancata la Juve?

"La Juve ha mancato il primo appuntamento importante di questa stagione, sta faticando in campionato e non è la Juve che tutti si aspettano. È però il primo anno di Thiago Motta, serve dargli il tempo per lavorare. Quella di oggi non è la Juve che tutti conosciamo, ma - ripeto - bisogna dare tempo all'allenatore".

Il Napoli è la grande favorita per lo Scudetto?

"Il fatto che il Napoli non abbia le coppe può essere un qualcosa di positivo. Conosciamo Conte e il suo modo di lavorare, quest'anno il Napoli può lottare fino alla fine per lo Scudetto. Le concorrenti sono però un'Inter sempre forte e un'Atalanta che sta facendo un grande lavoro, senza dimenticare le altre che inseguono e che si possono avvicinare. Secondo me sarà un gran bel campionato".

Come spiegherebbe il calcio italiano agli arabi?

"La Serie A si è ripresa, oggi è un campionato con più squadre che lottano per lo Scudetto. Quello italiano è un calcio che ha sempre il suo fascino, tra i top 5 campionati del mondo".