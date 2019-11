Montolivo su Gattuso: "Siamo diversi, mi ha detto che lui non avrebbe reagito come me"

In merito al suo rapporto con Rino Gattuso, Riccardo Montolivo ha dichiarato al Corriere della Sera: "Con Gattuso non è successo nulla, ma non sono riuscito a spiegarmi questa situazione e non ho mai avuto risposte. Nel novembre 2017, quando sostituì Montella, Gattuso chiamò me e qualche altro giocatore più esperto per chiedere e ottenere il giusto sostegno. Cosa gli dirò quando lo incontrerò? Credo nulla, magari lo saluterò. Però ricordo che lui mi disse, 'io non avrei reagito come te a questa situazione'. Evidentemente siamo diversi".