Monza, la pista Baroni si complica. Galliani torna a pensare a due ex Milan

Gli ex

Oggi alle 19:41 Gli ex

Sono ancora tanti i nodi legati alle panchine di Serie A ancora da sciogliere quando mancano circa due mesi all'inizio della prossima Serie A: i piani del Monza su Marco Baroni (60) si sono complicati dopo l’affondo della Lazio, per cui i brianzoli devono forzatamente dirigersi su altri nomi. L’altro nome caldo resta così Alessandro Nesta (48) che, per Adriano Galliani, rappresenta una sorta di scommessa affascinante insieme ad Andrea Pirlo (45). I due hanno ampi trascorsi con l'attuale amministratore delegato del Monza, ma da calciatori, con la maglia del Milan.

Ricordiamo che l’ex difensore rossonero ha preso del tempo con la Reggiana proprio perché in attesa di un segnale dalla società biancorossa, mentre in teoria la posizione di Pirlo in blucerchiata è saldissima, scrive oggi il Corriere dello Sport.

La situazione delle panchine in Serie A

Allo stato attuale sono senza allenatore Juventus, Lazio, Cagliari, Hellas Verona, Milan, Monza e Torino. I granata dovrebbero sciogliere a breve il nodo Vanoli, a quel punto sarà il Venezia a doversi cercare un nuovo tecnico. Anche per quanto riguarda Juve e Milan i giochi sembrano fatti: Thiago Motta è l'ipotesi principale per i bianconeri, mentre i rossoneri stanno chiudendo con Paulo Fonseca.