Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo, Rino Gattuso, attuale tecnico del Napoli, si è imbattuto in un lapsus causato dal suo passato, recente e non, in rossonero: "Domani non c'è Gattuso contro De Zerbi, domani c'è Milan-Sassuolo... Napoli-Sassuolo".