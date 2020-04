Newcastle, con il cambio di proprietà l'obiettivo per la panchina è Allegri

Massimiliano Allegri finisce nel mirino del Newcastle. Questa l'idea dei Magpies nel caso si dovesse concretizzare il cambio di proprietà. Mike Ashley, attuale proprietario del club, sarebbe pronto a cedere la mano a un gruppo saudita che coinvolge niente meno che il principe ereditario Mohammed bin Salman. Costo dell'operazione 300 milioni di sterline e i nuovi padroni, come riporta il Sun, puntano a fare le cose in grande. I bookies di oggi hanno visto calare drasticamente le quote del tecnico livornese, sebbene il favorito sia Rafa Benitez, che ha già guidato la squadra prima di trasferirsi in Cina.