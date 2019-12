Nocerino: "Ibra porterà competitività e qualità. Piatek e Leao? Con Zlatan non esistono problemi di compatibilità"

Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport cosa porterà Ibrahimovic al Milan: "Competitività, già in allenamento: Zlatan si infuria anche se perde una partitella. Personalità, e sarà un bel “test” per i compagni, perché se non hai abbastanza carattere non puoi giocare conlui. E qualità: è un fuoriclasse che riesce a migliorare il rendimento di tutto il gruppo. Se Piatek e Leao possono giocare insieme a lui? Con Zlatan non esistono problemi di compatibilità, l’importante è che attorno abbia gente di gamba che si butti dentro senza palla.Il sistema di gioco lo decide l’allenatore, ma per me è tutto molto chiaro: prima dai una maglia a Ibra, poi aggiusti il resto".