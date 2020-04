Ocampos: "Nel 2017 fui contattato dall'assistente di Bielsa, presi subito le mie cose e firmai"

Lucas Ocampos, ex rossonero ora al Siviglia, è stato intervistato da Tyc Sports e ha parlato del suo trasferimento a Marsiglia nel 2017, quando sulla panchina dei francesi c'era Bielsa: "Non lo conoscevo, avevo sentito molte cose a riguardo. Il suo assistente mi ha chiamato e mi ha detto che voleva parlare con me. Così ci siamo incontrati e alla fine sono andato subito a prendere le mie cose. Ho firmato il contratto di martedì e sabato ero già in campo".