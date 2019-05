Oddo sulla corsa Champions: "In primis il Milan deve vincere con la Spal e non sarà facile. Sarà dura anche per Atalanta e Inter"

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, ha parlato così della corsa Champions ai microfoni di Tuttosport: "In primis il Milan deve vincere con la Spal e non sarà facile perchè loro vorranno chiudere bene davanti al loro pubblico. Comunque la mentalità, negli ultimi anni, è cambiata e quindi sarà dura per tutte e tre. Quanti rimpianti senza Champions? I rimpianti ci possono stare anche perchè i momenti di difficoltà li hanno avuti tutte le squadre nel corso del campionato. L'unica, che non l'ha avuto, è stata la Juve. Sono cose normali che possono capitare. Certo, andando ad analizzare bene il periodo del Milan, se ci fossero stati, non dico tanto, due punti in più rispetto a quelli effettivamente fatti, le cose sarebbero cambiate a livello di classifica. Però credo che nel calcio non si debba vivere di rimpianti. La stagione rossonera, in generale, la valuto positivamente".