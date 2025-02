Operato ancora alla caviglia, Van Basten: "Se chiedi troppo al corpo finisci come me"

Per Marco van Basten non c'è pace, come se il fantasma di quella caviglia destra che lo ha costretto a dire addio al calcio lo stesse ancora perseguitando. La verità è che quella zona del corpo è sempre stata fragile, per questo l'ex attaccante del Milan e tre volte Pallone d'Oro ha subito un intervento presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal professor Niek Van Dijk, con l'assistenza della dottoressa Giulia Favilli.

Un'operazione effettuata appositamente per aumentare la mobilità dell'articolazione e trattare il dolore costante derivante da una lunga condizione traumatica pregressa, come ha raccontato lo stesso Van Basten ai microfoni dell'ANSA: "Il dottore mi ha detto che è andato tutto bene. Ho dovuto rioperarmi perché la caviglia mi faceva molto male. Mi hanno fissato la caviglia nel '96, poi Van Dijk mi ha operato nel '98 e nel 2010 mi aveva pulito la caviglia dandomi nuove possibilità di movimento. Faccio sempre un po' di sport, fa bene alla mente e al fisico. Ma devi stare attento a non esagerare, se chiedi troppo al tuo corpo devi capire fin dove puoi arrivare, o finisci come me...".

Anche il dottor Van Dijk, che ha svolto l'operazione, ha rilasciato una dichiarazione: "La capacità di movimento delle articolazioni della caviglia e del piede di Van Basten era sempre più limitata e dolorosa. L'intervento era necessario per aumentare il movimento delle articolazioni della caviglia e del piede e diminuire il dolore: è andato davvero molto bene, prevedo un recupero completo in 6 settimane".