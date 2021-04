Palmeiras, Luiz Adriano positivo al Covid viola la quarantena e investe un ciclista

Uno spiacevole episodio ha visto come protagonista Luiz Adriano. L'ex attaccante del Milan, oggi al Palmeiras, ha violato la quarantena nonostante fosse risultato positivo al Covid-19 per la seconda volta. Il brasiliano, recandosi al supermercato, ha investito un ciclista e dopo l'incidente è uscito dall'auto per prestare soccorso, venendo fermato. Il giocatore è stato multato dal club. Successivamente, attraverso i social, Luiz Adriano si è scusato e allo stesso tempo ha provato a giustificarsi: "Avevo già contratto questo virus, sono totalmente asintomatico, ma le regole del club sono chiare. Sono stato incaricato di stare in una casa in quarantena ma ieri sono andato al supermercato a portare mia madre che non sa guidare, senza lasciare la macchina e indossando una mascherina, ma ho finito per rimanere coinvolto in un incidente in cui una bicicletta ha colpito l'auto all'uscita del parcheggio. Sono rimasto sempre con la mascherina e lontano, ma non ho potuto fare a meno di fornire assistenza alla persona che ha subito l'incidente. Tutti stanno bene. Sì, non avrei dovuto uscire di casa, ho sbagliato, lo ammetto! Viviamo tempi difficili, dobbiamo essere tutti attenti e rispettare i protocolli di sicurezza. Possiamo sempre aiutare in qualche modo e, principalmente, riconoscere e imparare dai nostri errori".