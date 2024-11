Paolo Berlusconi su Monza-Milan: "La definirei la partita dell’amore. Tifo per un pareggio"

Paolo Berlusconi, ex vicepresidente del Milan e attuale presidente onorario del Monza, ha parlato così della sfida di questa sera tra biancorossi e rossoneri ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "La definirei la partita dell’amore. Silvio era e sarà sempre amore, l’ha avuto per tutti. Per il Milan, incondizionato. Per il Monza, per il mondo del calcio, per gli avversari. Ha sempre insegnato ai ragazzini il rispetto per gli altri. Ha fatto molta beneficenza, ma sempre a condizione dell’anonimato. Io e Silvio eravamo molto legati, un rapporto obiettivamente speciale. Quando mi telefonava, diceva ‘ciao amore’. Mi manca uscire da Arcore e non avere lui che mi accompagna fino alla porta, aspettando di vedermi salire in macchina. Lo faceva sempre. Lui era così, ecco perché mi dà fastidio vedere persone che ancora lo calunniano.

Se io sarò allo stadio stasera? No, non ci sarò. Soffro troppo. Tifo per un pareggio. Il cuore alla base è milanista, ma è diventato anche monzese”.