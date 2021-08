Papin su Adli: "Acquisto azzeccato del Milan, è la scelta giusta per il futuro"

Jean-Pierre Papin, ex attaccante rossonero, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport l'arrivo di Yacine Adli al Milan: "Acquisto azzeccato senza dubbio, è la scelta giusta per il futuro, il Milan ha messo le mani su un giocatore di grandissima qualità. Cominciamo col dire che è un profilo che può occupare più posizioni a centrocampo. Può giocare sulla fascia destra, da trequartista o come mezzala. Ha una tecnica incredibile e velocità di pensiero. Anni fa lo notai in una partita dell’Under 17 francese contro la Germania, mi dissi: 'Questo ragazzo farà strada'. Se devo trovare un limite è che difende ancora troppo poco, e sappiamo quanto questo aspetto sia diventato importante nel calcio di oggi, anche per un giocatore che ha compiti più di fantasia".