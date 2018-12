Petagna-Paloschi, gli ex di oggi a San Siro

Andrea Petagna sarà il pericolo principale stasera per il Milan. Attenzione alla legge dell’ex: il giovane attaccante, infatti, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, è cresciuto proprio nel settore giovanile rossonero. Come Alberto Paloschi, altra opzione offensiva a disposizione della SPAL. È curioso che Gattuso si giochi una bella fetta di futuro contro due ex milanisti. Quando Rino era ancora a battagliare a centrocampo, Petagna vinceva un campionato Allievi e un titolo Giovanissimi. Paloschi, invece, ha giocato in squadra con Gattuso. E non solo: prima di smettere di giocare, se l’è ritrovato contro in un Milan-Parma.