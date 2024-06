Pippo Inzaghi ripartirà dal Pisa: accordo trovato, manca solo l'annuncio ufficiale

Filippo Inzaghi riparte dal Pisa: dopo l'avventura poco positiva alla Salernitana, l'ex attaccante ed ex tecnico del Milan sarà nella prossima stagione sulla panchina della formazione toscana in Serie B. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che spiega che l'accordo tra le parti è stato trovato e manca solo l'annuncio ufficiale.

Decisivo è stato un incontro di qualche giorno fa tra SuperPippo e Alex Knaster, il proprietario americano del Pisa, che vede in Inzaghi l'uomo giusto per portare il club toscano in Serie A. Anche i tifosi nerazzurri sono impazziti sui social per l'arrivo in panchina dell'ex rossonero.