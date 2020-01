PSG, ag. Thiago Silva: "Il club non si è ancora fatto vivo per il rinnovo"

Futuro in bilico in casa Paris Saint-Germain per Thiago Silva. Dalle colonne di France Football, il suo agente, Paulo Tonietto, ha mandato un messaggio chiaro al club transalpino: "Il PSG non si è ancora fatto vivo. Thiago ha voglia di rimanere, ma ci sono dei limiti e se il club non si muoverà dovremo prendere una decisione. Non possiamo aspettare all'infinito. Leonardo è un amico, ma non ho voglia di mendicare un incontro". Il contratto dell'ex Milan è in scadenza a fine stagione.