Psg, Donnarumma: "Non è stato facile cambiare. Navas? Le cose devono cambiare"

© foto di Federico Titone

Gigio Donnarumma, portiere del PSG, si è così espresso a SkySport sul suo futuro: "Sono qui per fare il titolare. Come ho già detto, per me è stato un anno di ambientamento: non è stato facile cambiare, lingua e abitudini. Con Navas ho un ottimo rapporto ma, come ha dichiarato anche lui, non è stato facile vivere questa competizione. Le cose sicuramente devono cambiare".