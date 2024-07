Quanto è costato Caldara al Milan? 16 milioni per ogni partita giocata!

vedi letture

Lo scorso 30 giugno è scaduto il contratto di Mattia Caldara con il Milan. Arrivato in rossonero nell'estate 2018 nell’ambito di un’operazione che coinvolse anche Leonardo Bonucci e Gonzalo Higuain, l'avventura milanista del centrale difensivo (ora al Modena) è stata purtroppo pesantemente condizionata da diversi infortuni, tanto da collezionare appena tre presenze in totale con la maglia del Diavolo. Ma quanto è costato Caldara al Milan?

Calcio e Finanza (clicca qui per leggere l'articolo completo) prova a rispondere a questa domanda: il giocatore italiano è costato ai rossoneri poco meno di 16 milioni di euro per ognuna delle tre volte che ha messo piede in campo (una in Serie A, una in Coppa Italia e una in Europa League). Guardando invece i minuti giocati, 187 in totale, la cifra spesa dal club milanista tra il 2018 e il 2024 è stata pari a poco più di 256mila euro ogni minuto.