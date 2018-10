RMC SPORT - Albertosi: “Gattuso può diventare un grande allenatore. Derby? Spero vinca il Milan”

Enrico Albertosi, ex portiere rossonero, ha commentato così a RMC Sport il derby di domenica tra Inter e Milan e il lavoro di Rino Gattuso: “Non so come andrà a finire, io ovviamente spero vinca il Milan. È un derby che può finire con qualsiasi risultato. Gattuso? È un allenatore giovane, ha dato quella grinta che prima i giocatori non avevano. Si fa sentire in panchina. Deve ancora lavorare tanto, ma può diventare un grande allenatore”.