RMC SPORT - Amelia su Roma-Milan: "I rossoneri stanno facendo benissimo, solo tre gol subiti in due mesi"

E' una sfida tra i due allenatori che stanno vivendo momenti diversi. La Roma è più forte sulla carta, ma in questo momento i giallorossi hanno la testa sotto i piedi. Hanno la chance di riscattarsi dopo la disfatta di Firenze, però avranno di fronte un Milan che è in un grande momento e che negli ultimi due mesi ha subito solo tre gol. Il Milan sta andando forte, ha trovato un attaccante importante come Piatek che sta facendo bene".