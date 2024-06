Ronaldinho contro il suo Brasile: "E' una delle peggiori squadre degli ultimi anni"

Forti dichiarazioni da parte di Ronaldinho, ex fantasista del Milan che ha deciso di dedicare un pensiero attraverso il proprio profilo 'Instagram', alla Nazionale del Brasile, di cui ha vestito i colori per tanti anni prima di ritirarsi. Nel particolare post pubblicato sui socia, l'ex numero 80 rossonero ha dichiarato di non voler guardare più nessuna partita della Selezione verdeoro nella prossima Copa America. Il motivo? Ecco la sua spiegazione:

"E' tutto ragazzi, ne ho abbastanza. Questo è un momento triste per chi ama il calcio brasiliano. Diventa difficile trovare lo spirito di guardare le partite. Questa è forse una delle peggiori squadre degli ultimi anni, non ha leader meritevoli di rispetto, per lo più giocatori mediocri. Seguo il calcio da quando ero bambino, molto prima di pensare di diventare un giocatore, e non ho mai visto una situazione così brutta. Manca amore per la maglia, manca grinta e soprattutto il calcio. Ripeto: le nostre partite recenti sono state una delle cose peggiori che abbia mai visto. Una vergogna. Pertanto mi arrendo. Non guarderò nessuna partita della Coppa America e non festeggerò nessuna vittoria".