Ronaldinho, la mamma è ricoverata in terapia intensiva a causa del Covid

Attraverso Twitter, Ronaldinho, ex giocatore rossonero, ha annunciato che sua madre è ricoverata in terapia intensiva a causa del Covid-19. Ecco le sue parole: "Cari amici, mia madre ha contratto il Covid-19 e stiamo combattendo perché si riprenda presto. È ricoverata in terapia intensiva e sta ricevendo tutte le cure. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza mamma!".

Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força mãe 🙏 — Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) December 21, 2020