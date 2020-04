Roque Junior su Paquetà: "Se il Milan l’ha comprato è perché ha delle qualità, ma per alcuni ci vuole più tempo per adattarsi"

Roque Junior, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport sul suo connazionale Lucas Paquetà: "Se il Milan l’ha comprato è perché ha delle qualità. Ma si deve guardare a tutta la squadra, non solo a un giocatore. Il momento del Milan non è lo stesso dei tempi di Berlusconi. Ma ci sono sempre tante aspettative per i risultati. E per alcuni ci vuole più tempo per adattarsi".