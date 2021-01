S. Rossi: "Corsa scudetto? Tutto aperto, il Milan gioca bene e ha la spinta dei giovani"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport è intervenuto l'ex rossonero Sebastiano Rossi, il quale ha commentato così il derby di Coppa Italia: "L’Inter ha meritato e ha passato il turno. Forse a livello individuale è superiore, ma il Milan gioca e ha la spinta dei giovani. Ha una società solida alle spalle e un campione che guida gli altri in campo. E che continuerà a farlo: Ibra ha 39 anni, ne ha passate tante, per lui cambia poco e per il Milan lo stesso. Siamo usciti dalla Coppa Italia, e da tifoso mi spiace, ma è il calcio. Per lo scudetto però è tutto aperto, e siamo primi...".