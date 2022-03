Sacchi: "Costacurta mi disse che il nostro Milan lo hanno copiato in tutto il mondo tranne in Italia"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Arrigo Sacchi ha parlato al Corriere di Bologna analizzando così i problemi del calcio italiano: "Serve più cultura da parte nostra e della stampa: la vittoria senza merito o senza bellezza non è una vittoria. Se una squadra gioca male, anche se vince, va scritto. Qui si giudica più il risultato rispetto alla partita, si prendono scorciatoie: ecco perché negli ultimi dodici anni le spagnole hanno vinto sedici trofei internazionali e le italiane zero". Poi sul Mondiale: "Dopo l'Europeo ci siamo sciolti. Anni fa vedendo una partita di una Nazionale giovanile danese che giocava un bel calcio, Costacurta mi disse che il nostro Milan lo hanno copiato in tutto il mondo tranne in Italia. Prima i valori erano al primo posto, oggi sono all'ultimo".