Saudi League, Kessié-gol ma l'Al Ahli perde

Si è aperta ieri la ventinovesima giornata della Saudi Pro League. Tre partite in questo giovedì di calcio in Arabia Saudita. Cade l'Al Ahli, nonostante il gol di Kessie, sul campo dell'Al Riyadh. Successo esterno anche per l'Al Hazem contro l'Al Wehda. L'unica a riuscirsi a imporsi tra le mura amiche è l'Al Feiha. Di seguito risultati e marcatori di ieri sera.

Al Feiha-Al Taee 1-0 - 47' Mandash (AF)

Al Riyadh-Al Ahli 2-1 - 43' Touré (AR); 45'+10' Kessie (AA); 84' Al Harajin (AR)

Al Wehda-Al Hazem 0-2 - 64' Seleamni (AH); 68' Badamosi (AH)