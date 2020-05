Savicevic: "Io e Boban amici da sempre, non parlavamo della guerra"

Durante il suo intervento nella live instagram di Mauro Suma, Dejan Savicevic ha parlato della sua amicizia con Zvonimir Boban nonostante le tensioni causate dalla guerra: “Erano anni molti difficili per noi a causa della guerra civile nella ex Jugoslavia. Siamo riusciti a rimanere amici perché ci conoscevamo anche prima di arrivare al Milan, non parlavamo tanto di queste cose, di guerra. Non è colpa di calciatori o sportivi se c’è stata la guerra".