Serena: "Higuain? Trattenere un giocatore controvoglia è difficile. Al Milan è mancato Calhanoglu"

Aldo Serena, ex attaccante rossonero, è intervenuto a Radio Sportiva e su Higuain, Paquetà e Calhanoglu ha dichiarato: "Sampdoria-Milan mi intriga, anche per vedere che tipo di partita farà Higuain. È una situazione molto delicata, sostituirlo non è semplice perché non ci sono grandi attaccanti su piazza. Però trattenere un giocatore controvoglia è difficile. Paquetà? Se ne parla in termini lusinghieri, credo che tecnicamente sia forte, ma in Italia le difese sono più chiuse. Al Milan è mancato Calhanoglu, è sparito dai radar".