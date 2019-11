Sheva su Ibra: "Accettare il Milan significherebbe assumersi grandi responsabilità"

Andriy Shevchenko, grande ex attaccante rossonero, ha parlato così al Corriere della Sera di Zlatan Ibrahimovic: "Se Ibrahimovic vorrà tornare in Italia e sarà in condizione, potrà dare ancora tanto. È un ragazzo a posto, ha un enorme curriculum. Ovunque è andato ha fatto bene: se vuole rientrare al Milan potrà fornire una grande mano alla squadra. Contano le motivazioni: accettare il Milan significherebbe assumersi grandi responsabilità. È alla fine della carriera, non sarebbe un passaggio qualsiasi".