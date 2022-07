Fonte: tuttomercatoweb.com

Simone Andrea Ganz è l'uomo mercato in serie C. Reduce da un'ottima stagione con la maglia del Lecco, il 28enne svincolato è finito nel mirino del Crotone, a caccia di un attaccante per poter tornare subito in cadetteria. A riportarlo è Tuttocalciocalabria.