Sky - Juventus, Pirlo a rischio esonero: in corso vertice societario

Dopo la pesante sconfitta di ieri contro il Milan per 3-0, sono ore di riflessione alla Juventus in merito alla posizione di Andrea Pirlo. Secondo quanto riferisce SkySport24, è in corso in questo momento un vertice sul futuro del tecnico bianconero: la dirigenza juventina deciderà se tenere l'ex centrocampista in panchina fino al termine della stagione oppure se esonerarlo subito.