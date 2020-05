Sormani e la Coppa Campioni del 1969: "Vittoria bellissima, Rocco era un papà per noi"

Angelo Sormani, ex giocatore rossonero, ha parlato così a Radio Sportiva della Coppa Campioni vinta il 28 maggio 1969 dal suo Milan contro l'l'Ajax: "E' stata una vittoria bellissima quella al Bernabeu. Nereo Rocco? Un papà per noi, sapeva quando doveva dare le caramelle e quando doveva essere duro. Era un autodidatta, aveva imparato a fare l'allenatore. Il mio gol del 3-1? L'Ajax pensava di rimontare e attaccando ci lasciarono molti spazi. Per occasioni avute, potevamo vincere con un vantaggio ancora maggiore".