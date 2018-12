Strasser riparte dalla D. Tesserato per il Villafranca Veronese

Il centrocampista classe ‘90 Rodney Strasser, ex Milan, Parma e Genoa fra le altre, riparte dalla Serie D. il calciatore della Sierra Leone ha infatti firmato con il Villafranca Veronese a cui si unirà dopo le vacanze di Natale. Queste le parole del direttore generale del club Cannoletta sul sito del club: "Rodney e' da alcuni mesi che si allena con la squadra, si e' integrato ben sia a livello di gruppo che di gioco e l'altro giorno e' venuto da me e mi ha detto : <>. Sono certo che Rodney con la sua personalita' e qualita' in mezzo al campo potra' fare da trascinatore e contribuire anche alla crescita del livello qualitativo della squadra e punto di riferimento anche per i piu' giovani. Attualmente e' tornato per le festivita' al suo paese natale per stare vicino alla moglie e al figlio che e' nato alcuni mesi fa e poi dal 3 gennaio sara' operativo con la squadra”.