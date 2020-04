Stroppa: "Sono chiuso in casa ed attendo sviluppi, la mia famiglia a Brescia sta bene"

Giovanni Stroppa, ex rossonero ed attuale tecnico del Crotone, ha parlato al Corriere dello Sport dell'attuale situazione: "Sono chiuso in casa e attendo sviluppi, Crotone ha dato un'ottima risposta e le persone stanno rispettando le regole. A livello lavorativo le cose non sono mai cambiate per impegno e tempo, prima avevo lo sfogo del campo. Con due collaboratori viviamo nella stessa casa, un altro abita vicino a noi, il lavoro è parte importante delle nostre giornate. Ci confrontiamo continuamente sul da farsi e sui programmi da preparare per i ragazzi. La mia famiglia? Vivono a Brescia e c'è preoccupazione quando sento mia moglie e i miei figli con il sottofondo delle ambulanze, ma per fortuna stanno tutti bene".