Tantissimi ex rossoneri presenti a San Siro questa sera per Italia-Francia

vedi letture

Parata di stelle questa sera a San Siro, in campo e sugli spalti. A Milano si gioca l'ultima gara del girone di UEFA Nations League e a sfidarsi, per il primato nel girone, saranno Italia e Francia. Entrambe le squadre sono già qualificate ai quarti della competizione e alla Nazionale di Luciano Spalletti basta anche un pareggio per concludere il raggruppamento in testa. Di fronte però c'è una squadra, quella di Didier Deschamps, ferita dagli ultimi risultati deludenti e da una situazione a livello ambientale non ottimale.

Per una gara di questo tipo, inevitabile una grande cornice di pubblico. Oggi nello specifico Tuttosport scrive che sugli spalti di San Siro è atteso anche il Senior Advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic. Non sarà l'unica personalità presente: è atteso anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter. Diversi anche gli ex milanisti: ci sarà Paolo Maldini che segue da vicino il figlio, Mauro Tassotti, Gianluca Zambrotta, Fabio Capello, Roberto Donadoni, Massimo Oddo, Pietro Vierchowod, Cristian Zaccardo, Riccardo Montolivo, Alessandro Matri e Christian Vieri.