Tassotti e le parole di Cruijff prima della finale di Coppa dei Campioni del 1994: "Le ha dette per rassicurare la sua squadra"

Mauro Tassotti, presente al Festival dello Sport di Trento, è intervenuto durante l'evento "Il Milan degli Invincibili" per ricordare la vittoria della Coppa dei Campioni nel 1994 e sulla finale contro il Barcellona ha spiegato: "Cruijff era stato un idolo per tutti noi. Per me certe cose le aveva detto quelle cose per rassicurare la sua squadra che aveva lottato fino a qualche giorno prima della finale di Atene per vincere la Liga spagnola.

Noi invece avevamo già vinto lo scudetto da qualche partita e forse in periodo avevamo un po' mollato la presa. Nella partita persa a Firenze le sensazioni non erano buone. Non ci siamo mai tirati indietro in allenamento. Gli allenamenti erano come le partite e questo ci ha aiutato a vincere tanto".