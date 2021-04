Tassotti: "Se Gigio e Calha rinnoveranno? Se avessero voluto andar via, avrebbero interrotto le trattative"

In casa rossonera, a tenere banco sono sempre i rinnovi di Gigio Donnarumma e di Hakan Calhanoglu, i cui contratti con il Milan scadranno il prossimo 30 giugno. Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti, ex giocatore ed ex tecnico rossonero, ha spiegato: "Se Gigio e Calha rinnoveranno? Se avessero voluto andar via, avrebbero interrotto le trattative, no".