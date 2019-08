Terim: "Ho tanti amici al Milan. Sulla Serie A..."

Fatih Terim, ex tecnico rossonero ora al Galatasaray, raggiunto da Sky Sport 24, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A: "Il calcio italiano negli ultimi anni è migliorato, vedo che si punta ad attaccare sempre di più. Tutte le squadre giocano, però le ultime volte vince sempre la Juve. Alla fine vince. Secondo me quest'anno Milan, Inter, Napoli, non so la Roma, speriamo prossimamente la Fiorentina, sono tutte squadre che potranno dare battaglia. Rapporto speciale con Fiorentina e Milan? La Fiorentina è diversa per me. Ho lavorato al Milan e ho tanti amici lì, però la Fiorentina è sempre diversa per me".