Ternana, Abate sul Milan Futuro: "Abbiamo incontrato la squadra col più alto tasso tecnico della categoria e sono convinto arriverà ai playoff"

Ignazio Abate, tecnico della Ternana, è intervenuto in conferenza stampa ieri pomeriggio dopo la vittoria contro il Milan Futuro e ha commentato così la sfida contro la sua ex società: "Abbiamo incontrato la squadra col più alto tasso tecnico della categoria e sono convinto arriverà ai playoff. Noi abbiamo interpretato bene la partita, abbiamo sofferto nei primi 15 minuti del secondo tempo dove non avevamo più le distanze giuste. Inserendo un difensore in più la partita è poi andata in discesa. La squadra non perde la bussola, dobbiamo tenere botta perché non siamo tantissimi e dobbiamo dosare le energie.

Ero concentratissimo sulla partita. In palio c’erano punti importanti per la classifica, era la mia ex squadra, ma dovevamo pensare a noi e a fare una bella prestazione. Poi chiaramente rivedere i ragazzi con cui ho un rapporto ancora stretto fa piacere ed emozionare, ma questi rapporti andranno avanti fuori dal calcio” riporta ternananews.it.