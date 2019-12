The Sun: "Ancelotti verso Londra per incontrare l'Everton"

Soltanto tre giorni fa finiva, in un alone di tristezza e di rimpianti, l'avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Tre giorni dopo, in una ventata di rilancio e di nuova avventura, il tecnico emiliano è pronto a volare verso Londra per incontrarsi con l'Everton. A riportare dei primi contatti tra l'allenatore di Reggiolo e i Toffees è il noto quotidiano britannico The Sun che parla della concreta possibilità di rivedere Carletto in Premier League. Oltremanica l'interesse per l'ex tecnico del Milan, infatti, non si ferma solo a Liverpool, anzi sempre secondo il The Sun anche l'Arsenal sarebbe sulle sue tracce. Dopo l'esonero di Emery, infatti, i gunners stanno cercando un profilo di caratura internazionale e l'ex tecnico di Milan, Chelsea, Psg e Real Madrid (tra le altre) sarebbe l'uomo giusto al momento giusto.