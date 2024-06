Thiago Silva e il suo futuro: "Ho intenzione di tornare al Chelsea un giorno"

Thiago Silva ha appena lasciato il Chelsea, ma ha già parlato di un suo ritorno ai Blues. Il difensore brasiliano è stato presentato come nuovo giocatore del Fluminense e in tale occasione ha parlato del suo futuro: Ecco le sue parole riprese dal Mirror: "Il Chelsea significa molto per me. Sono venuto qui con l'intenzione di restare solo un anno e sono finiti quattro anni. Non solo per me, ma anche per la mia famiglia. I miei figli giocano per il Chelsea, quindi è motivo di grande orgoglio far parte della famiglia Chelsea, letteralmente perché i miei figli sono qui. Spero che continuino la loro carriera qui in questo club vittorioso di cui molti giocatori desiderano far parte".

"È stato un sogno, sicuramente un sogno. Nemmeno nei miei sogni più sfrenati avrei immaginato di poter raggiungere grandi traguardi e vincere uno dei migliori titoli professionistici, la Champions League, in uno dei più grandi club del mondo. Gli addii sono per coloro che se ne vanno e non tornano. Ho intenzione di tornare un giorno..."