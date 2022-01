TMW - Everton, Gattuso prende il posto di Benitez come a Napoli? Novità nelle prossime ore

L'addio di Rafa Benitez all'Everton potrebbe aprire scenari molto interessanti per Gennaro Gattuso, ex tecnico di Napoli e Milan, finito in cima alla lista dei possibili sostituti per i Toffees. Contatti nelle ultime ore per capire la fattibilità, nella short list ci sono anche Lampard e Rooney, oltre ad Andrea Pirlo e Roberto Martinez.