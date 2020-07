TMW - PSG, a sorpresa timido approccio per il rinnovo di Thiago Silva

Dall’addio praticamente certo, ad un possibile dietrofront. A sorpresa il PSG sta valutando la possibilità di rinnovare il contratto a Thiago Silva. Non si è ancora ad un punto di svolta, ma c’è l’idea di provare a continuare il rapporto. L’Everton resta in pressing, Ancelotti ha individuato nel difensore brasiliano il rinforzo ideale. Sullo sfondo il Milan e la Fiorentina. Ma il PSG, sotto traccia prova a gettare le basi per un rinnovo a sorpresa...