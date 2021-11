TMW RADIO - Braglia: "Champions? Il Milan pensi al campionato"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato delle italiane nelle Coppe.

Juventus, Allegri ha fatto giocare diversamente la sua squadra stavolta:

"Ho visto l'Atalanta, è cresciuta molto anche a livello internazionale. Sul discorso Juventus e Allegri ho sempre le mie perplessità su come possa far giocare la squadra. Bisogna capire perché gioca così in Champions e non in campionato. Forse ci sono frange di giocatori che, vista la poca chiarezza societaria, tutto ciò si riflette in campo".

Milan-Porto, ci sono chance per passare il turno?

"La Juventus sta puntando tutto sulla Champions e credo il Milan tutto sul campionato. Certo, visto il pedigree la Juve va sempre in campo per vincere".

E l'Inter?

"In Italia vincere non ha più significato, lo ha di più entrare tra le prime quattro. Per il campionato la tolgo già. Una squadra che può ancora arrivare a insidiare la testa è l'Atalanta".