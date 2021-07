TMW RADIO - Braglia su Donnarumma: "Senza il rigore parato, la sua prestazione non sarebbe stata positiva"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per dire la sua sull'Italia a Euro 2020 l'ex portiere Simone Braglia.

Italia-Spagna, vittoria sofferta. Che ne pensa delle prestazioni di Donnarumma?

"In prospettiva è il numero uno, ma ieri ci sono stati ancora dei se e dei ma. Se non parava il rigore, la prestazione non era positiva. Ha avuto dei problemi. In prospettiva ha tutto per essere il migliore del mondo, ad oggi però il più forte è Neuer. Credo che per essere un campione non devi solo esserlo in campo ma in tutti gli aspetti. Bisogna ragionare non solo dal punto di vista economico ma rispettare anche il proprio passato".

Che valutazione tecnica dà a Szczęsny? Donnarumma poteva sostituirlo?

"Per me ora è meglio lo juventino. Come affidamento è meglio il polacco".