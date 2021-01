TMW RADIO - Eranio: "Il Milan fa bene a credere allo scudetto, ora ha una rosa con i fiocchi"

L'ex rossonero Stefano Eranio ha commentato così a TMW Radio, durante Maracanà, il primo posto in classifica del Milan: "Il fatto di aver fatto un ottimo lavoro per Pioli e aver capito di poter arrivare fino in fondo. E questo lo ha capito anche la società, visto il mercato di riparazione che è stato fatto. Fa bene a crederci, perché è stato un ottimo lavoro quello fatto. Ora ha una rosa con i fiocchi. E con i rinforzi credo possa arrivare fino in fondo. Certo l'Inter è avvantaggiata, perché ha solo il campionato".