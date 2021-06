TMW RADIO - Eranio: "Milan, Donnarumma si starà mordendo la lingua"

A commentare le vicende in casa Milan e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Stefano Eranio: "L'unione di intenti in casa Milan, vista anche ieri, dà soddisfazione. Quando ottieni i risultati è più semplice, ma Maldini ha fatto un grande lavoro. Il caso Donnarumma può far discutere ma si capisce che la dirigenza è coesa e lavora tutta insieme. Anche perché il Milan aveva offerto 8 milioni a stagione per 5 anni, per me Donnarumma ora si sta mordendo la lingua. Questa situazione comunque mette dei paletti importati anche per gli altri calciatori. Sulla prossima fascia da capitano del Milan penso che Ibra quando giocherà la meriti, oppure c'è Kjaer. Se vuoi premiare un giocatore del vivaio c'è Calabria. Adesso capiremo anche che mercato farà questo Milan. Giroud è un giocatore che per caratteristiche sposa il progetto Milan. Per ruolo è quello che si avvicina di più a quello che serve".