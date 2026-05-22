Tonali verso lo United, Di Marzio: "Batterà il ricordo di trasferimento più oneroso per un giocatore italiano"

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Sandro Tonali quest'estate potrebbe approdare al Manchester United e diventare il calciatore italiano più pagato di sempre.

Nel corso del consueto appuntamento con "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TMW e gianlucadimarzio.com, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato un po' di esterno soffermandosi in modo particolare sul futuro di Sandro Tonali, che presto potrebbe diventare il giocatore italiano più pagato di sempre.

Tonali al Manchester United?

"Tonali, che oggi gioca nel Newcastle ma che sarà probabilmente il giocatore che batterà il record di trasferimento più oneroso per un giocatore italiano, era stato ceduto al club inglese, dal Milan, per quasi 70 milioni di euro tra parte fissa e bonus e c'era un gentleman agreement con il Newcastle che prevedeva, in caso di mancato arrivo in Champions League, una possibile cessione a un top club chiaramente con una valutazione molto alta, di partenza di circa 100 milioni di euro e il Manchester United ha deciso di prendere Tonali a prescindere da Ederson".