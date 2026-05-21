Colombo riscattato dal Genoa: "Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù"

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Il Genoa ha annunciato che sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo di Lorenzo Colombo dal Milan. Le parole dell'attaccante

Il Genoa ha riscattato Lorenzo Colombo che lascia quindi ufficialmente il Milan ed è diventato un nuovo giocatore rossoblu. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del Grifone: "Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall’atmosfera che c’è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori".

Questo il comunicato ufficiale del Genoa che riporta anche le parole del Chief of Football del club ligure, Diego Lopez: "Attraverso il suo sito ufficiale, il Genoa ha annunciato il riscatto di Lorenzo Colombo dal Milan. Ecco il comunicato: "Il Genoa del futuro comincia a prendere forma partendo dal presente: Lorenzo Colombo sarà rossoblù fino al 2029. Dopo una stagione in crescita, 7 reti segnate e 2 assist, sono maturate le condizioni per l’acquisizione a titolo definitivo dell’attaccante, nato a Vimercate (MI) l’8 marzo 2002, con l’estensione contrattuale al 30 giugno 2029.

Lo Chief of Football del Club, Diego Lopez: 'Crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nei suoi potenziali margini di miglioramento. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già collezionato in carriera 200 presenze a livello di club, costituirà un punto fermo nella rosa che stiamo allestendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i compagni, per l’apporto in campo e nello spogliatoio'".