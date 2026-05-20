Tonali è tornato al Rigamonti di Brescia per la sfida tra l'Union e il Casarano

Tonali è tornato al Rigamonti di Brescia per la sfida tra l'Union e il Casarano MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:20Gli ex
di Lorenzo De Angelis
Sandro Tonali è tornato al Rigamonti di Brescia per assistere alla sfida dell'Union contro il Casarano.

C'era anche Sandro Tonali al Rigamonti per sostenere il Brescia nel ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C contro il Casarano terminata 0-0, risultato che qualifica la formazione lombarda che affronterà in semifinale la vincente di Ravenna-Salernitana. 

L'ex centrocampista del Milan, cresciuto nel settore giovanile biancazzurro, ha ricevuto la maglia dell'Union dal presidente Pasini prima di accomodarsi in tribuna e seguire da vicino la sfida. Un ritorno speciale, nel segno del legame mai spezzato con la sua città e con il club che lo ha lanciato nel grande calcio. 