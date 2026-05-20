Tonali è tornato al Rigamonti di Brescia per la sfida tra l'Union e il Casarano
MilanNews.it
Sandro Tonali è tornato al Rigamonti di Brescia per assistere alla sfida dell'Union contro il Casarano.
C'era anche Sandro Tonali al Rigamonti per sostenere il Brescia nel ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C contro il Casarano terminata 0-0, risultato che qualifica la formazione lombarda che affronterà in semifinale la vincente di Ravenna-Salernitana.
L'ex centrocampista del Milan, cresciuto nel settore giovanile biancazzurro, ha ricevuto la maglia dell'Union dal presidente Pasini prima di accomodarsi in tribuna e seguire da vicino la sfida. Un ritorno speciale, nel segno del legame mai spezzato con la sua città e con il club che lo ha lanciato nel grande calcio.
Pubblicità
Gli ex
Galliani e l'aneddoto sulla finale di Atene '94: "La signora delle pulizie buttò la Coppa nella spazzatura dopo i nostri festeggiamenti..."
Cardinale: cambiare ds e tecnico vuol dire ricominciare da zero. A chi piace il ticket Malagò-Viglione? Prossimo designatore: Orsato o Doveridi Franco Ordine
Le più lette
1 Cardinale: cambiare ds e tecnico vuol dire ricominciare da zero. A chi piace il ticket Malagò-Viglione? Prossimo designatore: Orsato o Doveri
2 Galliani sul gap tra il calcio italiano ed estero: "Troppa fatica sui diritti TV. Chi vince la Champions fattura il doppio delle italiane"
12/05 Giovanni Malagò ufficializza la candidatura alla presidenza Figc con il sostegno di Lega Serie B e associazioni sportive
Primo Piano
Primo PianoCasa Milan, prendi esempio da Gyokeres. L'Arsenal ha vinto comprando un centravanti dai gol sicuri
Primo PianoESCLUSIVA MN - Giudice: "È Cardinale ad aver licenziato Maldini e ad aver scelto gli uomini, ora ascolta Calvelli. Ibra fa troppe cose"
Carlo PellegattiDelfi e la Pizia. Tutto un punto interrogativo. Il vento irrequieto del Nord. Galliani e una catena lineare.
Antonio VitielloE’ successo una cosa gravissima. La Champions non cancella gli errori. Rinnovo ad un passo. Poi?
Pietro MazzaraAllegri o Ibra: Cardinale chi sceglierà tra i due? Il gol a porta vuota di Marotta. Champions: il minimo
ESCLUSIVA MN - Sabatini: "Questo Milan pensa prima ai risultati economici che a quelli sportivi. Allegri? Non vale la pena restare con questi dirigenti"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com